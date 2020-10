Al Teatro Pergolesi di Jesi si celebra il World Opera Day

Ancona. Il Teatro Pergolesi di Jesi avvia le celebrazioni del World Opera Day, giornata mondiale dell’opera, sotto il segno di “Notte per me luminosa”.

“Ovunque tu sia nel mondo, unisciti a noi su OperaVision nel fine settimana del 24/25 ottobre per celebrare il potere dell’opera”

La Fondazione Pergolesi Spontini aderisce al World Opera Day, la giornata mondiale dell’opera e lancia una speciale promozione in biglietteria per l’opera “Notte per me luminosa”.

Da due anni il 25 ottobre si celebra il World Opera Day, la giornata mondiale dell’opera, una giornata che quest’anno assume un significato particolare in un mondo in cui i teatri sono stati obbligati a una chiusura forzata a causa della pandemia. Opera Europa, l’associazione che riunisce oltre 200 teatri lirici di 40 paesi, non si ferma nemmeno quest’anno e rilancia con un programma ricchissimo di manifestazioni dal vivo e in streaming, realizzato in collaborazione con le associazioni sorelle Opera America e Opera Latinoamérica e la partecipazione di teatri e associazioni in tutto il mondo. Scopo di questa giornata è la sensibilizzazione e la diffusione dei valori dell’Opera nella società. L’opera e l’arte in generale contribuiscono a sviluppare la tolleranza, ad aprire le menti e a mettere in contatto le persone semplicemente condividendo emozioni universali.

A questa giornata speciale aderisce anche la Fondazione Pergolesi Spontini, nel pieno del suo periodo di produzione con la 53esima Stagione Lirica di Tradizione. E proprio nei giorni in cui stanno per iniziare le prove dell’opera “Notte per me luminosa”, la Biglietteria proporrà al pubblico una speciale promozione per avvicinarsi alla meraviglia di questa opera contemporanea che è un omaggio a Ludovico Ariosto e al più celebre poema cavalleresco italiano, l’Orlando Furioso. La promozione è valida solo per il week-end del 24 e 25 ottobre, con i biglietti in vendita a metà prezzo. L’invito al pubblico è: “Ovunque tu sia nel mondo, unisciti a noi su OperaVision nel fine settimana del 24/25 ottobre per celebrare il potere dell’opera”

Programma lirica: https://lirica.fondazionepergolesispontini.com/