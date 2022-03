Al via i Week-end Gastronomici di Primavera

E’ stata presentata a Pesaro, presso Riviera Banca, la 39esima edizione dei Week-end Gastronomici, organizzata da Confcommercio Marche Nord. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento in programma dal 9 aprile al 12 giugno. Vedrà protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località.

I Week End Gastronomici in questi 39 anni hanno contribuito ad accrescere la conoscenza delle bellezze dell’entroterra, favorendo non solo la riscoperta di una cucina legata alle tradizioni e ai prodotti tipici, ma anche l’esplorazione del territorio.

Tradizioni enogastronomiche e culturali si incontrano in questa manifestazione che valorizza le realtà locali. Non più centri minori, ma veri e propri protagonisti dell’evento, promotori delle capacità dei nostri ristoratori e della qualità dei prodotti locali. I Week End Gastronomici diventano così una vetrina per il territorio e le sue attività e ne stimolano la crescita. Il ruolo del ristoratore viene messo in primo piano e a lui viene data la possibilità di esprimersi al meglio, stimolando non solo la sua professionalità, ma anche la sua creatività.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente di Confcommercio Marche Nord Angelo Serra, il direttore generale Amerigo Varotti, il presidente di Riviera Banca Fausto Caldari, Roberta Pè (Hera Comm-Gruppo Hera), il presidente dell’associazione Ristoratori di Confcommercio Mario Di Remigio, il presidente dell’Ente bilaterale del turismo Domenico Montello, amministratori comunali di Pesaro, Urbino, Terre Roveresche, e tutto lo staff di Confcommercio.

«Una manifestazione indubbiamente di successo – ha esordito Serra – la più longeva e forse la più attesa tra gli eventi di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella nostra regione. E forse anche quella meno sostenuta dai finanziamenti pubblici. Proseguiamo con l’impegno di sempre nel valorizzare la ristorazione, promuovere l’uso dei prodotti del territorio, riscoprire i piatti e le ricette della tradizione. Ringrazio per la collaborazione e il sostegno la Camera di Commercio delle Marche, Riviera Banca, il Gruppo Hera e gli enti bilaterali provinciali del turismo e del commercio».

Ha proseguito il presidente Caldari: «La collaborazione con Confcommercio è proficua nel promuovere il nostro splendido territorio. I Week-end gastronomici sono un evento importante e ben curato che con piacere sosteniamo. Un modo per destagionalizzare il turismo e valorizzare le eccellenze. In questo particolare periodo c’è tanto bisogno di queste iniziative».

Varotti si è soffermato sull’importanza della manifestazione: «Ristorazione e turismo sono i settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica a cui si sono aggiunte altre criticità, come l’aumento dei costi energetici e l’invasione rissa dell’Ucraina. E’ preoccupante l’effetto della guerra sulla nostra economia. Ristoranti e pubblici esercizi sono stati penalizzati dal Covid e dal poco che il Governo ha messo in campo per ristorare il settore. Nel 2021 nella nostra regione il saldo tra nuovi e attività chiuse è di meno 66. In Italia tra 2020 e 2021 hanno chiuso oltre 45mila pubblici esercizi. In questo contesto rilanciamo la nostra iniziativa di cui andiamo molto orgogliosi, con la stessa formula di sempre che è risultata vincente. Con una intensa campagna promozionale propone nei ristoranti dell’entroterra menù di grande impatto a un prezzo invitante. Un’occasione anche per visitare i nostri borghi. Gastronomia, bellezze ambientali e culturali, turismo: ecco perché abbiamo riconfermato all’interno della guida la promozione dei Comuni che aderiscono all’Itinerario della Bellezza».

Roberta Pè si è soffermata in particolare sull’aumento dei costi energetici: «E’ un periodo difficile per tutti, Siamo vicini ai cittadini e alle imprese. E’ necessario ridurre i consumi, le soluzioni ci sono e noi siamo pronti a fornirle. Con Confcommercio la collaborazione è importante. Saremo presenti due giorni la settimana nella sede di Pesaro per consulenza agli associati». Ha concluso Di Remigio: «Questa iniziativa è ossigeno per i ristoratori. La nostra categoria è del tutto dimenticata e da ormai due anni le difficoltà sono tante. Speriamo tutti che i Week-end Gastronomici, che riscuotono sempre un grande successo, contribuiscano alla ripresa».

La guida è scaricabile nei siti: ascompesaro.it e lemarchediurbino.it.

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI.