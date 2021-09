Al via il Trofeo Maria Santissima Addolorata, appuntamento ciclistico oggi a Montecosaro alle 14:30, e la Conero Cup a Belmonte Piceno.

Al via il Trofeo Maria Santissima Addolorata, attesi al via nove team

MONTECOSARO

In data domenica 5 settembre, il Trofeo Maria Santissima Addolorata è un appuntamento immancabile del calendario ciclistico marchigiano,

travalicando i confini locali e regionali per diventare una delle competizioni dilettantistiche più ambite dai migliori dilettanti under 23 ed élite in questo finale di stagione 2021.

Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano nella doppia veste di comitato organizzatore e squadra partecipante.

La gara è dedicata alla memoria di Gianfranco Centioni, Silvio Peroni, Antonio Angeletti, Andrea Capozucca e di tutti gli altri componenti del Comitato Giovani Allegri che sono passati a miglior vita.

Partenza fissata alle 14:30, da ripetere dieci volte un circuito di 11 chilometri, l’ultimo giro con il superamento del Muro del Pietrone per arrivare al traguardo di Piazza Trieste alle 17:45 circa.

Sono attesi al via nove team per 73 iscritti:

Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, #Inemiliaromagna, Work Service Group Dynatek Vega, Pro.Gi.T. Cycling Team, Biesse Arvedi, MG K Vis Vpm, Team Falgiani Marco Pantani, Aran Cucine Vejus e Race Mountain Folcarelli Team.

BELMONTE PICENO

A Belmonte Piceno ultimi ritocchi per la XCO Belmonte, prova di Conero Cup in programma oggi, domenica 5 settembre.

In gara agonisti e amatori su un percorso di 5 chilometri da ripetere più volte a seconda della categoria, con parti in single track sulle colline picene.

Questo il dettaglio delle partenze da Largo Baglioni:

esordienti, allievi e master 7-8 alle 9:00, donne open e master, juniores, open, élite sport e i master uomini 1-2-3-4-5-6 alle 10:00.

EUROPEI TRENTO

Eleonora Ciabocco del Team di Federico ha vinto di recente al Trofeo Città di Formigine in Emilia Romagna.

Ora è ufficialmente convocata con la nazionale italiana al Campionato Europeo che quest’anno si svolgerà a Trento.

La campionessa italiana in carica sarà una delle punte della squadra azzurra del cittì Dino Salvoldi nella prova in linea riservata alle donne juniores.

Sarà in programma venerdì 10 settembre.

Particolare soddisfazione per la prima esperienza in azzurro in assoluto all’europeo per Eleonora Ciabocco la esprime l’intero direttivo del comitato regionale FCI Marche con in testa il presidente Lino Secchi.

COPPA DINO DIDDI

In Toscana, tra 179 gli iscritti alla 73°edizione della Coppa Dino Diddi, una delle gare allievi di fine stagione più ambite da tutti i corridori c’è anche la rappresentativa regionale FCI Marche diretta per l’occasione da Galileo Mancini.

Prenderanno parte alla gara:

Alex Cecconi e Sebastiano Fanelli del Pedale Chiaravallese, Federico Ferranti e Ciro Nocerino dell’OP Bike, Nicola Maglione e Luca Fraticelli dell’Alma Juventus Fano.

Tutti i migliori allievi d’Italia si sfideranno sul classico percorso di circa 94 chilometri con le salite del Montalbano, quella di San Baronto, dai versanti di Casalguidi e Vinci.