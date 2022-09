Al via La 1/2 Notte Bianca dei Bambini a Pesaro

Tutto pronto per La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, al via domani (sabato 3 settembre) a partire dalle ore 18 in piazza del Popolo e nel centro storico, insieme ai personaggi più amati della tv e al mitico Sparvy.

Il programma inzia alle ore 18, in piazza del Popolo: con il Laboratorio didattico “viaggio positivo” a cura di Adriabus. Spazio Pokemon a cura di VideoJays. Laboratori creativi e gioco libero a cura di: Sosfamily, Abio Pesaro, Centro di Aggregazione Giovanile CAG, Vita da Pacos, Avis, Carola Nesta installazione di Balloon Art, Unicef Italia – comitato Pesaro e Urbino, Nasce una Mamma. Circuito macchine e moto elettriche con rilascio della prima patente a cura di Dna Network in collaborazione con PegPerego (dai 3 anni).

Alle ore 20, salirà sul palco di Piazza del Popolo il mitico Sparvy che darà il benvenuto a tutti i bambini insieme al ViceSindaco e Assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Seguirà, alle ore 21, lo spettacolo di Rainbow Kids Show: Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha faranno immergere gli spettatori nel magico mondo di WINX CLUB, fenomeno globale evergreen che quest’anno festeggia 18 anni. Grandi e piccini potranno infatti partecipare all’evento dal vivo in compagnia di Winx Club, Pinocchio and Friends, Summer & Todd L’allegra fattoria e 44 Gatti: personaggi nati dall’estro creativo di Iginio Straffi.

Contemoraneamente, nel cortile Mazzolari Mosca, (dalle ore 18) spettacoli e laboratorio di giocoleria con e di Luca Puzio Kalù: Dalle ore 19.00 Spettacolo Kalu’ stripp Show e alle ore 20 Laboratorio di giocoleria. A Palazzo Toschi Mosca, dalle 18, presentazione del libro per ragazzi “Ruby Cook e la ricerca della libertà” di Cecilia Cesaroni. In via Mazzolari, sede Unicef Italia, dalle ore 18 sarà allestito lo spazio prima infanzia per letture ad alta voce e Baby Pit Stop (allattamento e cambio pannolino). A Piazzale Collenuccio, Coccole Sonore e Whiskey & i suoi amici Whiskey il ragnetto e Greta Spettacoli Musicali, laboratori, “Gioca Whiskey” con giochi educativi in legno, “Trucca Whiskey” il truccabimbi in collaborazione con Profumerie Cap, distribuzione gratuita zainetto di Whiskey il Ragnetto. Via San Francesco dalle ore 18 si trasforma in una grande Street Food.

Il programma replica domenica 4 settembre: alle ore 18, in piazza del Popolo, salirà sul placo il Sindaco Matteo Ricci per dare il benvenuto a tutti i bambini e poi alle ore 21 lo show musicale tutto dedicato alle canzoncine del canale You-Tube Coccole Sonore! Greta e Whiskey il Ragnetto interpreteranno i brani per l’infanzia, tra cui “Un elefante si Dondolava”, “La Danza delle Streghe”, “Se sei felice”, con le famose “mosse”, tanto amate dai bambini (e genitori!). La 1 / 2 Notte Bianca dei Bambini chiude in bellezza con Play Together, il fantastico lancio di palloni giganti in piazza del Popolo alle ore 22.

Sia sabato che domenica la Sonosfera® offre due programmi: alle ore 20 apertura straordinaria con “Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico”, un’esperienza immersiva nei paesaggi sonori delle foreste del mondo insieme ad una serie di dati scientifici sullo stato del nostro Pianeta. Il progetto “Raffaello in Sonosfera®”, alle ore 21, rappresenta un’opera di innovazione digitale che racconta l’arte del Divin Pittore attraverso il suono tridimensionale e la visione a 360° (accesso con biglietto ridotto €6,00 per adulti e ingresso gratuito sotto i 18 anni).

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini avviene grazie al sostegno della Banca di Pesaro, partner storico della manifestazione, Renco, SRA, McDonald’s.

Media partner è Radio Subasio, network nazionale di musica e intrattenimento.

APERTURA INGRESSI MEZZ’ORA PRIMA DEGLI SPETTACOLI

INFO: mezzanottebianca.it