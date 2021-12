Al via la campagna di comunicazione della Regione Marche sul marchio QM – Qualità garantita dalle Marche

Il vicepresidente della Regione Marche e assessore all’Agricoltura, Mirco Carloni, presenta la nuova campagna di comunicazione sul marchio QM – Qualità garantita dalle Marche, che certifica la qualità, la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti agroalimentari. L’obiettivo della campagna è quello di rendere sempre più riconoscibile il marchio QM, nonché di sensibilizzare il consumatore a compiere scelte consapevoli, fondamentali nel preservare l’ambiente senza rinunciare alla qualità di prodotti buoni, sicuri e salutari.

Una campagna di comunicazione voluta fortemente dal vicepresidente Mirco Carloni: “Con il marchio QM, la Regione Marche declina nella pratica la strategia di tutela e valorizzazione delle filiere e dei prodotti agroalimentari, veri custodi di sicurezza alimentare e biodiversità. Le produzioni agricole sono infatti tra i grandi punti di forza delle Marche, luogo in cui l’agricoltura è sinonimo di sostenibilità ed eccellenza”.

L’impronta green marchigiana è tracciata da azioni strutturali portate avanti dalla Regione Marche, che valorizzano l’agricoltura come comparto strategico per l’economia e strumento per uno sviluppo sostenibile.

IL MARCHIO QM

QM – Qualità garantita dalle Marche è il marchio di qualità approvato dall’Unione Europea e istituito dalla Regione Marche che certifica prodotti, servizi e processi di produzione rispettosi di rigidi disciplinari, specifici per ogni categoria merceologica. Il marchio QM certifica prodotti agroalimentari, compresi quelli già riconosciuti a livello comunitario o nazionale, come DOP, IGP, e prodotti da agricoltura biologica, servizi quali ristorazione e agriturismo e le filiere produttive. Al centro dell’interesse del marchio QM, quindi, c’è la qualità intesa come qualità globale, cioè estesa a tutto il processo produttivo, al territorio d’origine e alle attività umane connesse al prodotto finale.

Con il marchio di qualità garantita, la Regione Marche si impegna concretamente ad affrontare le sfide del sistema economico-produttivo regionale promuovendo, valorizzando e migliorando la qualità di prodotti agricoli e alimentari grazie a specifiche norme di produzione; garantendone il rispetto grazie a controlli indipendenti; informando il consumatore con strumenti di trasparenza e tracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e della filiera di produzione; sensibilizzando il territorio e i sistemi produttivi di filiera alla sostenibilità oltre che alla qualità.

Le parole chiave del marchio QM sono: tracciabilità; la trasparenza sul prodotto e sui processi di produzione è garantita grazie al sistema Si.Tra, un sistema unico che traccia tutte le produzioni agroalimentari certificate. In questo modo, il consumatore può avere informazioni sulla storia del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulle aziende coinvolte nel processo produttivo. Sostenibilità e biodiversità: la Regione Marche fissa standard migliorativi nelle tecniche di coltivazione e di allevamento al fine di impattare il meno possibile sulla biodiversità locale. No OGM: l’utilizzo di organismi geneticamente modificati è esplicitamente vietato in ogni fase della produzione privilegiando, invece, pratiche ecologiche sostenibili.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

“Dentro quello che mangi, c’è più di ciò che mangi. Ci sono il territorio e le persone che ogni giorno si impegnano per una qualità attenta all’ambiente, agli animali e alle persone”: è il messaggio dei due giovani agricoltori, protagonisti della nuova campagna che mostrano orgogliosi un cesto di prodotti di eccellenza delle Marche certificati QM. “Diamo valore alla qualità” è un invito a costruire insieme un mondo di alta qualità, moderno e competitivo, rispettoso dell’ambiente e della salute. Una comunicazione che promuove l’immagine semplice ma fortemente evocativa di benessere, vitalità sociale e salubrità ambientale, che l’agricoltura contribuisce a preservare e alimentare. La campagna è pianificata sui principali quotidiani di informazione, su tv, radio e canali social media.

INFO: QM.REGIONE.MARCHE.IT