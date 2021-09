Al via la rassegna teatrale Ascolinscena. Sabato 2 ottobre 2021 il primo appuntamento con “Un revolver per tre” dei Li Freciute.

Finalmente i teatri riprendono vita e anche il Palafolli di Ascoli Piceno riaprirà i battenti, sabato 2 ottobre 2021 alle ore 21:00 quando, in tutta sicurezza, con posti dimezzati e controllo di greenpas, inizierà la nuova rassegna di Ascolinscena 2021 2022, organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.

Ascolinscena si aprirà con la nuova commedia brillante in vernacolo “Un revolver per tre”, spettacolo fuori concorso e messo in scena dalla compagnia Li Freciute.

“Un revolver per tre” è un’opera in due atti scritta da Stefano Sciamanna, con la regia di Elide Agostini e Stefano Sciamanna, andrà in scena anche domenica 3 ottobre alle 17:30, orario che ha già registrato il soldout.

La complessità di questo lavoro è data dalla difficoltà di interpretare dieci personaggi tanto diversi tra loro, da tre attori che si avvicendano sul palco con ritmi incalzanti.

Una commedia frizzante ed avvincente fatta di rapidi cambi di costumi, battute divertenti, scene esilaranti, che danno luogo a equivoci comici, che si chiariranno solo al termine della storia.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per lo spettacolo di sabato 2 ottobre ed è inoltre possibile sottoscrive anche gli abbonamenti all’intera stagione.

Il cartellone della XIV Edizione di Ascolinscena conta ben otto appuntamenti:

02 ottobre 2021

Compagnia Teatrale Li Freciute (Ascoli Piceno) in “Un revolver per tre” FUORI CONCORSO

16 ottobre 2021

Laboratorio Minimo Teatro (Ascoli Piceno) in “L’amico Sancio”

06 novembre 2021

Compagnia Teatrale Ci credo (Macerata) in “E fuori nevica”

20 novembre 2021

Compagnia Teatrale Il Focolare (Loreto) in “Da giovedì a giovedì”

11 dicembre 2021

Gruppo Teatro Tempo (Carugate-MI) in “Le prenom – Cena tra amici”

15 gennaio 2022

Bottega dei Rebardò (Roma) in “Una volta nella vita”

29 gennaio 2022

Compagnia Teatrale DonAttori in “Tutti nell’armadio” FUORI CONCORSO

12 febbraio 2022

III Edizione Rassegna di Corti Teatrali AVIS IN CORTO in collaborazione con AVIS PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO e a seguire PREMIAZIONE ASCOLINSCENA 2021-2022

Anche per l’edizione 2021-2022, Ascolinscena ha ricevuto il sostegno di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e Fainplast srl a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori e del Palafolli.

L’accesso al teatro è garantito rispettando le distanze di sicurezza e dietro presentazione di green pass.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11