Al via sabato i Week-end Gastronomici di Primavera

Prenderà il via sabato 9 aprile la 39esima edizione dei Week-end Gastronomici promossi da Confcommercio Marche Nord. L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vedrà protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento nel quale si incontrano tradizioni enogastronomiche e culturali. L’occasione per gustare menù di grande impatto a un prezzo invitante e per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Nel week-end del 9-10 aprile 6 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Cascina delle Rose (Sant’Ippolito), Amabile (Frontone), Il Torchio (Montefelcino), La Palomba (Mondavio), Osteria trattoria Del Borgo (Pergola), Piccolo Mondo (Mombaroccio).

Sabato 9 aprile

Cascina delle Rose a Sant’Ippolito (0721.728197).

Il menù: Focaccia ripiena erbe di campo e pecorino; Tacchinella alle verdure croccanti e vino cotto; Polentina con fonduta di fossa e funghetti; Zuppa di ceci con maltagliati e tartufo nero; Lasagnette classiche della tradizione; Galletto ripieno alle erbe aromatiche; Arrostino steccato al tartufo nero di stagione; Insalata mista; Patate arrosto; Dolce cremoso; Vini: Bianchello del Metauro e Colli Pesaresi Sangiovese in bottiglia d.o.c.

Domenica 10 aprile

Amabile a Frontone (0721.786309)

Il menù: Crostini al tartufo; Frittata al tartufo; Prosciutto, lonza, salame e crescia; Tagliatelle agli asparagi; Gnocchi al sugo d’anatra; Costarella, spiedino, agnello e salsiccia; Patate arrosto; Insalata di stagione; Panna cotta al cioccolato o frutti di bosco; Caffè; Vini: Bianchello e Sangiovese Guerrieri

Il Torchio a Montefelcino (339.8066070)

Il menù: Piada con salumi nostrani; Crostino con pomodorino e basilico; Formaggio con confettura di fichi; Insalatina primaverile; Cannelloni tradizionali; Gnocchi al ragù d’anatra; Coniglio al finocchietto selvatico; Tagliata di capocollo di maiale con pomodorini, rucola e grana; Patate sabbiate; Dolce cremoso; Caffè; Vini: Sangiovese e Bianchello Az. Pagliari in bottiglia d.o.c. e Bianchello Az. Fiorini

La Palomba a Mondavio (0721.97105)

Ciaccia di Piobbico; Insalatina Caterina De’ Medici; Ravioli di ricotta e ortica al ragù della tradizione; Farro perlato Az. Luzi mantecato con piselli e salsiccia; Pollo e coniglio in potacchio; Patate e erba ripassate in padella; Crema chantilly e pastorelle all’ammoniaca; Vini: Bianchello, Sangiovese Colli del Metauro Pesaresi in bottiglia d.o.c.

Osteria trattoria Del Borgo a Pergola (338.4345460)

Il menù: Muffin salato; Tartare di manzo; Mousse di ricotta; Cappellaccio ripieno ai formaggi con crema di zucca e tartufo nero; Rollè di coniglio al tartufo nero; Erbe saltate in padella; Cheesecake al limone; Vini: Cantina Villa Ligi d.o.c.

Piccolo Mondo a Mombaroccio (0721.470170)

Il menù: Crostino con patè di verdure; Frittatina con erbe di campo; Coppa di testa; Insalatina primaverile; Risotto primavera con tartufo nero; Gnocchi ripieni di carne con salsa ai funghi; Filetto di maiale con salsa pericordina (tartufo nero); Patate al forno con rosmarino; Semifreddo alla Moretta fanese; Vini: Le Coste Marche bianco e Pirone Rosso Marche igt Conventino.

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti