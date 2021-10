Al via venerdì la seconda stagione di Lube Volley Magazine su Arancia TV. Primo ospite Chicco Blengini

Si apre domani, venerdì 15 ottobre 2021, la seconda stagione di Lube Volley MAGAZINE, lo speciale sulla formazione biancorossa realizzato da Arancia Television.

L’appuntamento con i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova sarà settimanale. In ogni puntata ci sarà un ospite diverso ai microfoni di Mauro Anconetani per i commenti pre e post-partita, ma anche per approfondire il lavoro quotidiano di capitan Juantorena e compagni. Il primo a intervenire sarà il tecnico Gianlorenzo Blengini.

Lube Volley MAGAZINE andrà in onda ogni venerdì sera alle ore 21 (replica ogni sabato alle ore 14 e alle ore 21) su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).

È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.