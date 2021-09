Alessandria-Ascoli 1-3, vittoria e primo posto per il Picchio

Vittoria e primo posto per l’Ascoli che espugna il Moccagatta battendo l’Alessandria padrona di casa.

Dopo 11’ gli ospiti sono avanti: lancio dalla difesa di Caligara, Prestia buca completamente l’intervento e lascia una prateria a Dionisi, che si invola verso Russo e lo infila sotto le gambe. Tre minuti dopo Lunetta arriva in corsa su un cross teso dalla destra di Mustacchio, ma manda incredibilmente a lato. I ritmi sono alti e le occasioni ci sono da entrambe le parti, ma al 37’ un nuovo blackout di Russo regala il raddoppio all’Ascoli: angolo dalla sinistra di Maistro, il portiere liscia clamorosamente l’uscita e permette a Botteghin di appoggiarla di testa nella porta vuota. Collocolo cala il tris al 58’: la difesa piemontese è ancora disattenta su un calcio d’angolo (conquistato dopo una traversa di Bidaoui), il centrocampista la controlla e di sinistro batte Pisseri, entrato a inizio secondo tempo al posto di Russo. Dieci minuti dopo Palombi accorcia le distanze in scivolata.

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo (1’ st Pisseri); Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (28’ st Beghetto); Milanese (16’ st Palombi), Marconi (16’ st Corazza), Arrighini (16’ st Orlando). A disp. Crisanto, Chiarello, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All. Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (32’ st Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (8’ st Eramo); Maistro (23’ st Fabbrini); Dionisi (33’ st De Paoli), Iliev (8’ st Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavcar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis, Spendlhofer. All. Sottil

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: 10’ pt Dionisi (As), 37’ pt Botteghin (As), 13’ st Collocolo (As), 23’ st Palombi (Al)

NOTE: ammoniti Prestia (Al), Caligara (As). Spettatori paganti 912 (66 settore ospiti), abbonati 934. Rec. 2’ pt, 5’ st.