Alle 18 registrati 87 morti (33.229),in rialzo. Malati: 1811 in meno di ieri

Roma. Oggi, intorno alle 18, i responsabili della Protezione civile nazionale hanno comunicato i dati riferiti alla situazione del coronavirus in Italia.

Sono 33.229 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 87. Giovedì l’incremento era stato di 70.

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 38 decessi. Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige non hanno fatto registrare nuovi decessi.

Sono 46.175 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.811. Giovedì il decremento era stato di 2.980.

Sono 152.844 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.240. Giovedì l’incremento era stato di 3.503.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, inclusi i deceduti, malati e guariti, ha toccato quota 232.248.

Dai dati comunicati dalla Protezione civile nazionale è anche emerso che sono 475 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno di ieri. Di questi, 173 sono in Lombardia, lo stesso numero di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono 7.094, con un calo di 285 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 38.606, con un calo di 1.512 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati finora sono 3.755.279, in aumento di 72.135 rispetto a ieri. Le persone sottoposte finora ai test Covid-19 risultano 2.368.622.