Alluvione Marche, la Cassa di Risparmio di Fermo sospende i mutui per 12 mesi

La Cassa di Risparmio di Fermo Spa esprime la propria solidarietà alle popolazioni delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e a tutti i suoi Clienti colpiti dall’alluvione che ha coinvolto il territorio marchigiano il 15 e 16 settembre.

La Banca ha disposto, come primo intervento, la possibilità, per famiglie, imprese, enti che vivono nelle aree interessate dallo stato di emergenza, di richiedere la sospensione per 12 mesi, dell’intera rata o della sola quota capitale, dei mutui relativi agli edifici colpiti dagli eventi, compresi quelli relativi alla gestione di attività di natura commerciale, economica ed agricola.

Carifermo, a disposizione per raccogliere tutte le informazioni e le eventuali richieste e a valutare interventi agevolati, attraverso le sue Filiali garantisce tutti i servizi per far fronte alle esigenze che verranno rappresentate.

È possibile contattare telefonicamente la propria Filiale (numeri di telefono e orari di apertura su carifermo.it) per fissare un appuntamento. Inoltre è attivo un servizio di assistenza al numero 0734.286232.