Alluvione nelle Marche: le banche del Gruppo BCC Iccrea pronte a garantire supporto finanziario a tassi calmierati

Le 4 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea operative nei territori colpiti dalla recente alluvione nelle Marche (BCC di Pergola e Corinaldo, BCC di Fano, BCC di Ostra Vetere, BCC di Ostra e Morro D’Alba) sono pronte ad assistere il territorio con finanziamenti, a tasso calmierato, dedicati ai primi essenziali interventi da parte delle PMI locali, in sinergia con le strutture centrali di Iccrea per le iniziative più articolate, e a beneficio delle famiglie per le primarie esigenze finanziarie.

Le 4 BCC del Gruppo a seguito di richiesta dei soci e dei clienti che vivono e lavorano nelle aree vittime dell’alluvione, hanno previsto di sospendere il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti.

“Come Gruppo BCC Iccrea, insieme alle nostre BCC, sappiamo che i momenti successivi a eventi di questa intensità, che hanno scosso intere comunità del territorio, sono particolarmente complessi – ha dichiarato Fausto Poggioli, responsabile Area Territoriale Centro-est del Gruppo BCC Iccrea – nelle prossime settimane non mancherà l’impegno da parte delle BCC e di tutto il Gruppo per assistere, come banche a favore dello sviluppo locale, Soci e clienti nella difficile fase di ricostruzione, per essere vicino alle famiglie e favorire il ritorno delle PMI a una loro piena operatività”.

