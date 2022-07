Ambulante vende senza licenza nel park del Centro Commerciale Conero

Nella giornata del 8.07.2022 gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ancona, presso il parcheggio del parco commerciale del Conero, fermavano un venditore ambulante che con fare ostinato invitava i clienti del suddetto complesso ad acquistare capi di abbigliamento intimo. Gli operatori procedevano ad identificare l’uomo il quale risultava gravato da diversi precedenti di polizia, da un avviso orale del Questore di Napoli e da divieti di ritorno in diversi Comuni. Essendo sprovvisto di idonea documentazione e titolo autorizzativo alla vendita, l’uomo veniva sanzionato per la violazione dell’art.29 D.Lgs. nr.114/1998 per esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche. Contestualmente venivano sequestrati gli articoli in suo possesso e veniva notificato il foglio di Via dal Comune di Ancona per la durata di 3 anni con l’ingiunzione di presentazione presso la Questura di Napoli.

Loading...