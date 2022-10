Amnesty, domani in piazza ad Ancona per le donne iraniane

Sabato 8 ottobre alle ore 18 è in programma ad Ancona, in piazza Roma, una manifestazione in solidarietà con le donne iraniane. L’iniziativa è organizzata da Amnesty Ancona, insieme con l’Associazione Amad e con l’Associazione Terzavia che come ogni 8 del mese sarà in piazza per la fiaccolata contro la violenza alle donne. Hanno al momento annunciato la loro partecipazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e le associazioni studentesche A.C.U. Gulliver e Officina Universitaria Macerata.

Durante la manifestazione alcune donne iraniane porteranno la loro testimonianza; saranno inoltre presenti le donne afghane che sono arrivate ad Ancona tramite il progetto Afghanistan di Amad e che vogliono portare il loro supporto alle donne iraniane.

Dall’inizio delle proteste per la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne “colpevole” di avere una ciocca di capelli fuori dal velo e per questo arrestata e picchiata a morte, le forze di sicurezza dell’Iran hanno ucciso decine di manifestanti, alcuni dei quali minorenni, e ne hanno feriti centinaia di altri. Numerosissimi gli arresti, anche di giornalisti che seguivano le proteste. La chiusura dell’accesso a Internet rende difficile comunicare tra le persone e denunciare quanto sta accadendo.

Amnesty International sta sollecitando un’iniziativa della comunità internazionale, attraverso l’istituzione di un meccanismo indipendente d’indagine, sotto l’egida delle Nazioni Unite, che possa fare luce su quanto accaduto a Mahsa Amini e contribuire ad abbattere il muro d’impunità che protegge le autorità iraniane da decenni.

L’organizzazione ha anche promosso un appello globale, che in Italia ha già raccolto oltre 40mila firme, per chiedere alle autorità iraniane il rispetto del diritto di protesta pacifica.

L’evento in programma ad Ancona rientra in una mobilitazione nazionale che dal 3 al 9 ottobre vede Amnesty International scendere in piazza in solidarietà con le persone che stanno manifestando pacificamente in Iran chiedendo rispetto dei diritti umani, verità e giustizia e fine delle norme discriminatorie (le iniziative nelle altre città sono elencate qui https://www.facebook.com/events/626742365696706 ).