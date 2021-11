La chiusura della SS361 “Septempedana” a Pioraco (MC) è prorogata fino al 4 novembre per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza del versante roccioso. Le attività sono svolte da rocciatori specializzati e riguardano, in particolare, l’ispezione dei versanti – anche a quote elevate e su aree di competenza di altri enti – e il distacco dei materiali rocciosi potenzialmente pericolanti che incombono sulla sede stradale





