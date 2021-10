ANAS: Chiusura temporanea SS361 “Septempedana” a Pioraco (MC), 29 e 30 ottobre

Ancona – Sulla strada statale 361 “Septempedana”, nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 ottobre i tecnici Anas eseguiranno verifiche tecniche sui versanti rocciosi, al fine di eliminare eventuali materiali potenzialmente pericolanti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la SS361 sarà temporaneamente chiusa nel comune di Pioraco (km 75,400) in provincia Macerata. Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà attiva dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, come concordato con gli Enti locali.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

