ANAS, nel weekend aperta la galleria “Cesaronica” sulla SS 685

ANAS – La galleria “Cesaronica”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” (direttrice Ascoli-Norcia) resterà aperta in via eccezionale anche in orario notturno da domani, venerdì 25 febbraio, fino a domenica 27 febbraio, per agevolare il traffico durante la manifestazione “Nero Norcia 2022”.

All’interno del tunnel sono in corso gli interventi di ripristino definitivo della funzionalità strutturale del rivestimento interno.

Per consentire i lavori il tratto è normalmente chiuso in orario notturno tra le ore 21:00 e le 7:00 del giorno successivo, mentre in orario diurno si transita a senso unico alternato con semaforo.

