Anas, riaperta al traffico la statale 16 “Adriatica” nel comune di Ancona

Riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 “Adriatica”, nella frazione di Taglio di Torrette, nel territorio comunale di Ancona.

Si sono concluse le operazioni, avviate questa mattina dal personale Anas e dell’impresa, per rimuovere i due mezzi d’opera (una gru e una trivella) che si sono ribaltati ieri mattina a seguito del cedimento di una pista di cantiere.

Il tratto della SS 16 era stato chiuso per posizionare un’altra gru più grande (foto), e procedere, in piena sicurezza, alla rimozione dei due mezzi.

Successivamente saranno avviati gli interventi di ripristino della pista di cantiere realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio della variante alla SS16, tra Ancona e Falconara.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.