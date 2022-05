Anche al Masetti Cinema “Quando tu sei vicino a me” con la regista Laura Viezzoli

Arriva in sala “Quando tu sei vicino a me” in un tour che attraverserà per tutto il mese di maggio Campania, Marche, Lazio, Toscana e Lombardia con la regista Laura Viezzoli presente in sala ad ogni proiezione.

ANCONA

lunedì 2 ore 20:30 – Italia

SENIGALLIA

martedì 3 ore 21:15 – Gabbiano

URBINO

mercoledì 4 ore 21:15 – Nuova Luce

FANO

giovedì 5 ore 21:15 – Masetti

PESARO

venerdì 6 ore 21:00 – Solaris

ASCOLI

sabato 7 ore 21:00 – Nuovo Piceno

TREVIGLIO

lunedì 9 ore 20:45 – Spazio Anteo

MILANO

martedì 10 ore 20:00 – Beltrade

SETTIMO MILANESE

mercoledì 11 ore 14:30 – Auditorium

giovedì 12 ore 21:15 – Auditorium

MONZA

mercoledì 11 ore 20:30 – Capitol

NAPOLI

martedì 17 ore 20:30 – Modernissimo

AVELLINO

mercoledì 18 ore 20:30 – Partenio

PISA

giovedì 26 ore 20:30 – Arsenale

ROMA

venerdì 27 ore 20:30 – Apollo 11

Trailer: https://vimeo.com/632919534

Durante l’arco di quattro stagioni, Milena e altri ospiti del Centro della Lega del Filo D’Oro di Osimo accompagnano la regista alla scoperta del loro mondo, una comunità dove il linguaggio verbale è solo uno dei tanti per esprimersi e, alla distanza di una mano, ci si scambia informazioni, si bisticcia, si impara e si scherza. E dove regna, a dispetto dei limiti fisici, una intensa vita affettiva e comunicativa.

Con questo ultimo film Laura Viezzoli porta avanti il suo viaggio ai confini della comunicazione umana iniziato con La Natura delle Cose, pluripremiato documentario presentato al Festival di Locarno nel 2016, in cui, nel dialogo fra la regista e il protagonista Angelo, teologo malato di Sla, emerge come all’impedimento del corpo corrisponda una vivacissima mobilità e ricchezza interiore.

