Ancona-Alessandria 3-0, ritorno alla vittoria per i dorici

Dopo la sconfitta nell’infrasettimanale con la Carrarese. Torna alla vittoria l’Ancona che piega, tra le mura amiche, l’Alessandria con un netto 3-0.

Decisive le reti nella prima frazione di D’Eramo, schierato nel tridente d’attacco, e nella ripresa di Moretti e Mattioli con quest’ultimo al terzo centro stagionale. Un sabato speciale per i tre punti conquistati, ma anche per la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, una ricorrenza proclamata dall’ONU con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità, obiettivi fondanti della Divisione. La squadra riprenderà ad allenarsi lunedì pomeriggio al Paolinelli per iniziare a preparare la trasferta di Rimini (sabato 10 dicembre alle 17:30).

ANCONA-ALESSANDRIA 3-0

ANCONA (4-3-3) Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni (24’st Martina); Simonetti, Gatto (33’st Lombardi), Prezioso (44’st Fantoni); D’Eramo, Moretti (24’st Mattioli), Di Massimo All. Colavitto

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Bellucci, Nunzella; Nichetti, Perseu (10’st Speranza); Rizzo (10’st Lombardi), Filip (10’st Martignago), Pellegrini (27’st Gazoul); Galeandro All. Rebuffi

Arbitro: Gianquinto di Parma

Reti: 45′ D’Eramo, 5’st Moretti, 43’st Mattioli

Note: ammoniti Filip, Bellucci, Brogni, Lombardi; angoli 1-7, recupero 2’+4′, spettatori 1882 per un incasso di 12.522,35 euro