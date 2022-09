Ancona calcio, il ds Micciola: Pontedera avversario ostico

Il direttore sportivo dell’Ancona Francesco Micciola ha fatto il punto della situazione ripartendo dal pareggio casalingo con il Siena.

“La squadra ha fatto una buona prestazione – ha detto -. Ci è mancato pizzico di cinismo in fase conclusiva, ma il bicchiere è mezzo pieno”. Da ex attaccante di razza quale è stato, Micciola si è soffermato proprio sul settore avanzato: “Spagnoli ha fatto una buona gara. Ha lavorato per i compagni, facendo intravedere buone cose. Ha bisogno di lavorare, gli serve un po’ di tempo. Il Pontedera? E’ di prima fascia. L’allenatore è bravo, è stata portata avanti una buona campagna acquisti. Troveremo una compagine che vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico, ma noi dobbiamo usare la nostra solita mentalità”. Oggi mattina, sabato 10 settembre, l’Ancona svolgerà la rifinitura allo Stadio Del Conero. Nel primo pomeriggio la partenza per la Toscana.