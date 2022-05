Ancona calcio, mister Colavitto confermato sulla panchina dorica

Scelta della continuità in casa Ancona: Colavitto e il diesse Micciola continueranno a costituire una coppia affiatata, questa volta portando sul petto il cavaliere e il solo nome di Ancona, visto che Matelica dal prossimo anno non ci sarà più.

Una scelta dettata dal cuore e dalla volontà di proseguire insieme un percorso che con la nuova proprietà affidata all’imprenditore di origini malesi Tony Tiong, dovrebbe portare in dote all’Ancona quel salto di qualità che mira a realizzare un centro sportivo nell’area antistante lo stadio del Conero e una formazione in grado di battagliare fino all’ultimo per i piani alti della classifica.