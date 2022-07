Ancona, Colavitto: Lavoreremo sodo durante il ritiro pre campionato

E’ iniziata ufficialmente ieri mattina, lunedì 25 luglio, la nuova stagione dell’Ancona. La squadra è partita per Cascia alle 10 in punto, ma prima, il tecnico Gianluca Colavitto, ha rilasciato dichiarazioni.

«Adesso tocca a noi lavorare in maniera seria e rispettosa – ha detto -. Vorrei che il presidente Tony Tiong fosse contento della sua squadra e lo dirò ai ragazzi sin da subito. Ogni stagione ha le sue difficoltà, nel girone B potenzialmente ci sono tecnici che sanno bene come si vince. Il mercato? Un paio di tasselli arriveranno, poi, come ha detto il direttore, terremo libero qualche slot per vedere strada facendo come muoversi».