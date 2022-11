Ancona, Conversazioni di Jazz: torna l’iniziativa divulgativa del FAI

Ancona – Dopo il successo delle giornate dedicate, la Delegazione FAI di Ancona ripropone a partire da venerdì 11 novembre, la rassegna Conversazioni di Jazz, ospitata presso la Casa delle Culture di Vallemiano e presso il Liceo Rinaldini nell’ultimo appuntamento. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Comune di Ancona, Ancona Jazz, Liceo Musicale Rinaldini, e Casa delle Culture. La formula è riconfermata anche in questa terza edizione: un ciclo di cinque incontri divulgativi sulla musica Jazz, in cui il M° Luca Pecchia ci accompagnerà con racconti e storie, ma anche con ascolti e immagini, in un intrigante percorso alla scoperta di questa affascinante musica, colonna sonora dei nostri tempi fin dal secolo scorso.

Venerdì prossimo 11 novembre dalle ore 18,30 il M° Giacomo Uncini si occuperà de>> Lo strumento del Jazz: la tromba . In questo incontro inaugurale, con il M° Uncini si entrerà nel mondo della tromba, uno degli strumenti principali del Jazz, il suo ruolo, dal solista nel piccolo gruppo alla sfavillante sezione trombe nella big band e i protagonisti che l’hanno reso uno strumento così amato e decisivo per la storia del Jazz. Il tutto arricchito da ascolti guidati.

A seguire:

Venerdì 18 novembre >>I protagonisti del Jazz: Charles Mingus 1922>> Casa delle Culture, Ancona, via Vallemiano 46, ore 18:30-20:00

Venerdì 25 novembre >>Mainstream e Contemporaneo>> Casa delle Culture, Ancona, via Vallemiano 46, ore 18:30-20:00

Venerdì 2 dicembre >>Ascoltare il Jazz >>Casa delle Culture, Ancona, via Vallemiano 46, ore 18:30-20:00

Giovedì 15 dicembre >>Young Jazz: dallo studio alla Jam Session>>Liceo Musicale “C. Rinaldini”, Ancona, via Canale 1, ore 18:00-20:00

Ingresso a contributo libero a sostegno delle attività della Fondazione.