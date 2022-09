Ancona-Fiorenzuola 2-0, riscatto per i dorici al Del Conero

L’Ancona riscatta il brutto pareggio di Pontedera e supera 2-0 il Fiorenzuola. Lo supera al termine di una gara ben giocata soprattutto nella prima frazione chiusa con due reti di vantaggio messe a segno da Paolucci e Martina.

Nella ripresa anche un palo per i dorici colto grazie ad una conclusione di Moretti, tra i più attivi dei suoi. La prestazione del portiere Battaiola è stata super, come bella è stata la prestazione dei dorici che ringrazia il suo pubblico per l’incitamento costante. La società dedica proprio a loro la vittoria per il sostegno ricevuto e alla famiglia di Daniele Lamberti, un tifoso, un ragazzo che mancherà a tutti. E a al Presidente Tony Tiong che ha seguito la partita. Domenica 18 (ore 14.30), l’Ancona tornerà in campo tra le mura amiche ospitando il Gubbio di mister Braglia. Resi noti, intanto, gli accoppiamenti di Coppa Italia. Nel primo turno eliminatorio del 5 ottobre l’Ancona affronterà il Rimini al Del Conero. Chi la spunterà, il 2-3 novembre, affronterà sempre in casa la vincente tra Cesena e Fermana

ANCONA-FIORENZUOLA 2-0

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni (40st Barnabà), Mondonico, Bianconi, Martina; Paolucci (17st D’Eramo), Gatto (40st Pecci), Simonetti (24st Prezioso); Moretti, Spagnoli, Di Massimo (24st Lombardi) All. Colavitto

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Sussi (28’ Danovaro), Frison, Potop, Oddi; Oneto, Fiorini (14st Quaini), Currarino (32st Arduino); Giani (1st Mamona), Mastroianni, Morello (32st Sartore) All. Tabbiani

Arbitro: Vingo di Pisa

Reti: Paolucci 14’, Martina 27’

Note: ammoniti Mondonico, Simonetti, Martina; recuperi 1’+4’, angoli 7-3, spettatori 2043 (1130 abbonati) per un incasso di 14.177,74 euro