Ancona-Gubbio 0-1, Di Stefano condanna i dorici al ko interno

Doccia fredda in piena regola per l’Ancona che si lascia battere da un Gubbio più ordinato e propositivo.

Nonostante oltre un’ora in superiorità numerica l’Ancona non trova mai il modo di impensierire Di Gennaro ad eccezione della traversa di Simonetti nel primo tempo. La gara sembra indirizzata sullo 0-0 quando a 2′ dal novantesimo Perucchini si lascia sfuggire un innocuo spiovente e deposita sui piedi di Di Stefano la palla dello 0-1.

ANCONA (4-3-3) Perucchini 4; Mezzoni 4,5 Mondonico 5 De Santis 5,5 Martina 6; Simonetti 5(27’st D’Eramo sv 33’st Pecci sv)) Gatto 5,5(27’st Mattioli 6) Paolucci 5(14’st Prezioso 4,5); Moretti 5 Spagnoli 5,5 Di Massimo 5(14’st Lombardi 5). A disp: Vitali, Piergiacomi, Bianconi, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto 5.

GUBBIO (4-2-3-1) Di Gennaro 6; Corsinelli 6,5 Portanova 6,5 Redolfi 4 Bonini 6,5; Toscano 6,5(27’st Di Stefano 7) Rosaia 6(45’st Morelli 6,5); Arena 7 Bulevardi 6,5(21’st Vitale 6) Spina 6,5(21’st Francofonte 6,5); Vazquez 6(21’st Artistico 6,5). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Bontà, Di Stefano, Signorini, Mbakogu, Tazzer. All. Braglia 7.

ARBITRO: Andreano di Prato 6.

Guardalinee: Pasqualetto e Chiavaroli.

Quarto uomo: Cortese

ESPULSI: 22’pt Redolfi (G) fallo da ultimo uomo, 40’st Mpndonico (A) doppia ammonizione.

AMMONITI: Mondonico (A) Bulevardi (G) Di Gennaro (G) Simonetti (A) Arena (G) Morelli (G) Corsinelli (G) Prezioso (A) Braglia (G) dalla panchina

RETI: 43’st Di Stefano (G).

NOTE: Spettatori paganti 3.037 (1.138 abbonati) incasso 16.167 euro. Angoli 8 a 4 per il Gubbio. Recupero,4’pt ,5’ st. Ancona con il lutto al braccio e un minuto di silenzio per onorare le vittime dell’alluvione marchigiana.