Ancona, il bilancio di fine anno del presidente dorico Tiong

In attesa della ripresa del campionato, il Presidente dell’Ancona Tony Tiong ha tracciato un bilancio e fissato gli obiettivi per il futuro.

Lo ha fatto a ridosso del Capodanno, un modo, questo, anche per poter salutare i tanti tifosi biancorossi. Un’analisi precisa che parte dalla prima squadra ed arriva fino al Settore giovanile e tocca, ma non poteva essere diversamente, il Centro sportivo.

“La rosa è stata rinnovata quasi totalmente – ha detto Tiong -, c’è voluto più tempo per trovare l’amalgama. Tuttavia, il lavoro costante del mister e dello staff tecnico stanno esaltando le qualità dei ragazzi. Per cui sì, siamo in linea con quanto programmato. Di certo gli infortuni dovuti agli scontri di gioco non ci hanno aiutato affatto. I ragazzi hanno dato tutti il massimo, peccato per qualche punto lasciato sul campo in modo immeritato. L’inesperienza in certi casi ci ha puniti più del dovuto. Da qualcuno però mi aspetto di più perché le capacità ci sono tutte. Ad Ancona non manca nulla per fare bene. Non voglio fare nomi, ma in questo momento ci tengo solo a fare un augurio speciale a Micheal D’Eramo che purtroppo ha avuto un grave infortunio a Siena. Spero che per le prossime partite Colavitto possa avere a disposizione l’intero organico, in modo da poter avere più scelta”. Il mercato è alle porte.

“Ho riferito al Direttore sportivo Francesco Micciola, ed al consiglio di amministrazione, che sono pronto ad andare sul mercato per rendere ancor più competitivo il collettivo. Visti anche gli ultimi infortuni c’è bisogno di rinforzare la rosa per disputare un girone di ritorno ancora più soddisfacente della prima parte. L’intento è quello di lavorare su questo campionato con un occhio al futuro”. In questo primo scorcio di stagione non sono mancate le emozioni. “La più grande soddisfazione l’ho avuta a Cesena, aver regalato una vittoria così bella ai nostri tifosi mi ha commosso. Il calcio è proprio questo che ti dà, grande adrenalina, emozioni e soddisfazioni immense. L’unica partita dove non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra è stata quella con l’Aquila Montevarchi, ma credo si sia trattato di un fisiologico incidente di percorso. Non dovrà più accadere”. Il Presidente ha speso parole di elogio anche per il Settore giovanile, non solo per i risultati che le squadre stanno conseguendo sul campo, ma anche per come viaggia la macchina organizzativa. “Il Settore giovanile è il nostro fiore all’occhiello frutto di un lavoro di squadra guidata dal Direttore tecnico Alberto Virgili che è una persona competente, molto lungimirante e concreta”. Infine il tema legato alle strutture. “Per il centro sportivo ho incaricato Mauro Canil di seguire in prima persona le varie fasi. Ci attendiamo per la metà di gennaio tutte le autorizzazioni degli enti coinvolti che sono molti. Contiamo entro la fine di marzo di poter partecipare al bando dopo il passaggio in consiglio comunale. È stata necessaria una variante al piano regolatore in quanto una parte del terreno non aveva la destinazione d’uso adatta alle nostre esigenze. Ringrazio l’amministrazione comunale e i tecnici di entrambe le parti per il grande lavoro svolto in completa sinergia”. Presto Tiong al Del Conero. “Sono soddisfatto del lavoro di tutti, credo che la nostra fortuna sia avere un gruppo consolidato che nel tempo ha costruito rapporti seri e trasparenti, rispettosi e molto efficaci. Entro la metà di gennaio sarò di nuovo in Ancona, anche se la situazione Covid non tranquillizza. Colgo l’occasione per augure buon anno, rigorosamente a tinte biancorosse, a tutti i tifosi”.