Ancona, il punto del ds Micciola: Dovremo fare di meglio nel ritorno

Il Direttore sportivo dell’Ancona, Francesco Micciola fa il punto al termine del girone d’andata della serie C.

“Per noi è un buon punto a Siena, la squadra si è espressa bene – ha dichiarato – . Le partite prima di Natale sono sempre insidiose, abbiamo mosso la classifica. Negli ultimi venti metri c’è mancata la stoccata finale, il pareggio è giusto, ora ci godiamo le vacanze”. Che non saranno felici per D’Eramo. “Dispiace per Micheal speriamo non sia nulla di grave, vedremo cosa fare sul mercato più avanti in base alle condizioni fisiche”. Rimpianti? In effetti, nella prima parte del torneo, è capitato di avere il risultato in pugno ma non siamo riusciti a conquistare l’intera posta in palio. I ragazzi hanno sempre sudato la maglia, ma nel girone di ritorno mi aspetto qualcosa in più da loro”.