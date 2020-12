Ancona, Innoliving dona regali natalizi in diverse strutture

Innoliving consegna pacchetti dono all’Ospedale Salesi e alle case di riposo delle Marche

Un piccolo gesto per portare un sorriso dove il Natale è più difficile. L’azienda Innoliving di Ancona ha consegnato in questi giorni dei pacchetti dono alla gran parte delle case di riposo per anziani delle Marche, oltre che a numerosi istituti per persone disabili. Oggi tappa ad Ancona all’Ospedale Salesi, alla Residenza Anni Azzurri Conero e all’Istituto Santo Stefano – Villa Adria, con tanti mini-panettoni e torroncini per i piccoli pazienti, gli anziani che soggiornano nelle strutture e il personale.

“Non serve dire che questo è un Natale particolare – commenta Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving, azienda impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria -,con questo pensiero abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza alle persone più fragili, che si trovano costrette a stare lontano dal calore dei familiari”. Il presidente della Fondazione Ospedale Salesi e direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti Antonello Maraldo, nel ringraziare per la donazione la Innoliving, evidenzia come sempre più le aziende del territorio riconoscano ed enfatizzino il ruolo della Fondazione come interlocutore qualificato per l’ospedale pediatrico.

Complessivamente sono stati consegnati in 48 strutture delle Marche 4500 mini-panettoni e 9000 torroncini raccolti in oltre 2500 pacchetti regalo, in modo che ciascuno possa avere il suo dono.