Ancona-Juve Next Gen 1-2, dorici sconfitti al Dal Conero

L’Ancona esce sconfitta dal confronto con la Juventus NG. I dorici, nel primo tempo, hanno sfiorato la rete del vantaggio con Coli Saco (Gatto ha lasciato il campo dopo dieci minuti per infortunio), per poi subire la rete di Yildiz. Il bianconero con una conclusione dalla distanza, dopo una bella serpentina, non ha dato scampo a Vitali che già era dovuto intervenire su un diagonale dii Turicchia. I dorici, tuttavia, avevano la forza di trovare il pari tre minuti dopo: traversone dalla sinistra di Paolucci, girata di Spagnoli vincente. Nella ripresa, la squadra di Donadel, collezionava diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Peli manda fuori di poco dopo una bella discesa dalla destra. Doppia possibilità di Kristoffersen (primo tentativo salvato sulla linea a portiere battuto, sul secondo respinta di Daffara). Quando tutto lasciava presagire al meglio per l’Ancona, arrivava la beffa. Paolucci, all’interno dell’area, aveva una chance ma l’estremo difensore bianconero respingeva. Sul contropiede, la Juve passava in vantaggio con Cerri (tiro deviato da Cella). Nel finale, occasionissima di Energe che da buona posizione sparava alto, non approfittando della buona discesa di Martina. Nel prossimo turno i dorici saranno di scena ad Olbia (domenica prossima ore 14).