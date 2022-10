Ancona-Lucchese 2-1, Colavitto: Abbiamo dimostrato carattere

Non era facile rialzarsi dopo la batosta di Chiavari. La squadra di mister Colavitto ci è riuscita sfoderando una prova di carattere, di orgoglio. Specialmente nella ripresa.

«La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere un’anima – ha detto il tecnico -. Aspetto fondamentale per affrontare un campionato difficile come questo. Per questo sono rimasto sereno nell’intervallo anche se, dopo il gol su rigore, sembrava tutto perduto. Venivamo da una brutta sconfitta ma i ragazzi in settimana sono stati dei tori, non si sono lasciati abbattere. Anche se non avessimo vinto avrei fatto i complimenti ai miei. Veniamo da dieci prestazioni importanti, molte volte siamo stati penalizzati dagli episodi». L’allenatore ci tiene a rimarcare come sinora questo inizio stagione dell’Ancona non sia stato propriamente baciato dalla fortuna. «In effetti ce ne stanno capitando un po’ di tutti i colori fra infortuni, squalifiche e episodi sfortunati decisivi. Però questa non significa che io voglia accampare alibi». All’intervallo le parole giuste. «Ho detto alla squadra fra il primo e il secondo tempo di far esplodere la nostra Curva. Li ho fatti sbollire qualche minuto, poi una breve chiacchierata è bastata. E loro hanno risposto presente. Non posso che ringraziarli e far loro i complimenti».