Ancona-Lucchese, Colavitto: Voltare pagina dopo ko di Chiavari

Mister Gianluca Colavitto chiede ai suoi di voltare pagina dopo l’amara sconfitta di Chiavari del suo Ancona.

“Resta la delusione per aver perso immeritatamente con l’Entella – ha detto -. Adesso però abbiamo un altro avversario da affrontare e da battere. Mi auguro che la rabbia accumulata si trasformi in energia vincente sul campo”. Il tecnico ha studiato la Lucchese “Squadra forte e in forma. Ha diversi uomini che hanno militato in categorie superiori. Ha equilibrio, può fare male in qualsiasi momento”. Colavitto chiede alla squadra una maggiore attenzione nei momenti critici : “Abbiamo subito reti soprattutto per errori individuali, cali di tensione che non ci possiamo permettere. Sotto questo aspetto stiamo lavorando per evitare che si ripetano. Sono fiducioso perché vedo l’Ancona in crescita. Sviluppiamo gioco con fluidità e il fatto che i nostri attaccanti segnino ne è la riprova. Nessuno sinora ci ha messo sotto. Dunque dobbiamo solo avere più cura dei dettagli”. Domani, prima della partita ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’esplosione avvenuta in una palazzina situata in una frazione del comune di Lucca, causata da una fuga di gas.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Sono 24 i precedenti ufficiali nelle Marche fra le due squadre: bilancio di 11 successi biancorossi (ultimo 3-1 nella serie C dello scorso anno), 7 pareggi (ultimo 2-2 nella serie C 2014/15) e 6 vittorie rossonere (ultima 1-0 nella serie B 1997/98). Toscani senza successi nelle Marche dal 14 dicembre 1997, 1-0 in B, allenatori Giorgini per i biancorossi e De Canio per i rossoneri, gol decisivo di Paci. Ancona scatenata ed al contempo distratta nei primi 15’ dei secondi tempi: 3 le reti siglate dai dorici (come la Reggiana), 3 anche subite (come Reggiana, Pontedera e Montevarchi). Ancona con 3 record nel girone B: squadra che vanta più espulsi in favore (6 in 10 turni), che subisce più reti con subentranti avversari (4), che perde nelle riprese più punti rispetto al 45’ (-6). Lucchese “tartassata” dai rigori: 4 subiti in 10 turni, record del girone B. Lucchese una delle due sole formazioni del girone B che ha sempre effettuato i 5 cambi per partita dopo 10 giornate, 50 su 50, come il San Donato Tavarnelle.

TRE GIORNATE CONFERMATE

La corte sportiva d’appello nazionale, sezione II, ha respinto il reclamo dell’Ancona. Il difensore Davide Mondonico, espulso ad Olbia, tornerà a disposizione di mister Colavitto per la partita contro l’Imolese di domenica 13 novembre.