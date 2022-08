Ancona, manutenzione straordinaria strade

Ancona – Si procede con i progetti e con i lavori di manutenzione delle strade. La giunta ha infatti approvato, nella seduta del 2 agosto, il progetto definitivo per il quinto lotto di manutenzione straordinaria, per l’importo complessivo di 900 mila euro.

Il programma di interventi sulla viabilità comunale prosegue dunque con il lotto 5, in cui sono previsti lavori di messa in sicurezza su parti di via Madonnetta, via Di Vittorio, via Zuccarini, via Montacuto, via Poggio, via Panoramica, via Brecce Bianche.

Come spiegano i tecnici comunali, le sedi stradali prese in considerazione, in particolare Via Madonnetta, sono soggette a una continua e altissima mole di traffico leggero e di mezzi pubblici, e in alcuni punti presentano ammaloramenti del fondo e del sottofondo. Nel progetto sono stati individuati, quindi, ampi tratti da mettere in sicurezza con interventi specifici, per garantire una maggiore resistenza e migliorare la scabrosità della superficie, così da rendere le strade più resistenti.

Comune di Ancona