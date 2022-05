Ancona: Mostra collettiva di Arti Visive da sabato 21 maggio

Arte contemporanea al Centro civico. Si inaugurerà sabato 21 maggio alle ore 17,30 la mostra collettiva di Arti visive, nella sala di via Battisti 11 (ex I circoscrizione), con ingresso in via Filzi 8, ad Ancona. Patrocinata dal Comune di Ancona è organizzata dal circolo culturale Carlo Antognini e curata da Daniele Ciambrignoni.

Le sculture di Augusto Salati (con la sua “Bomba De Dominicis”, un omaggio al famoso artista anconetano), di Stefania Novelli, Paola Angeloni e Sauro Tonucci; i dipinti di Claudio Tarsetti, di Mauro Graziani, le composizioni di Anthony Bufali, le fotografie di Lamberto Gerini, le stampe di Livia Galeazzi. Poi opere di Francesca Baldini, Sandra Capomagi, Maria Luisa D’Amico, Iolanda Galeffi, Alessia Maurizi, Valeriano Mobili, Anna Letizia Novelli, Maria Margherita Ricci, Laura Sacco e Cristina De Felice, è quanto troveranno i visitatori nella sala a pianterreno in mezzo agli alberi, oasi di verde a due passi dal viale della Vittoria.

L’iniziativa sarà allietata giovedì 26 maggio alle 17,30 da un incontro tenuto da Giovanna Rita Zampetti Martinengo su “Simonetta Giungi, la creatività insopprimibile di una scrittrice anconetana”. Tutto sulla giovane (Ancona 1945-Londra 1985), autrice del romanzo autobiografico “La casa sul colle Guasco” e della raccolta di poesie “Finestre affascinate, ardenti stanze”, pubblicate postume dopo il suicidio a Londra, dove era corrispondente del gruppo Corriere della Sera.

Esposizione aperta fino al 29 maggio 2022 tutti i giorni dalle ore 17 alle 19,30.

Ingresso libero.