Ancona-Pineto 1-0, primo successo stagionale per i dorici

Prima vittoria stagionale per l’Ancona che al Del Conero supera di misura il Pineto.

A decidere il match, il guizzo di Peli poco dopo la mezzora su assist delizioso di Spagnoli. Donadel ha fatto esordire il fantasista Energe dal primo minuto insieme ai confermatissimi Spagnoli e Cioffi, ma deve fare a meno dell’estremo difensore Perucchini, out per infortunio. Amaolo ha risposto schierando la coppia d’attacco Volpicelli-Gambale, mentre a centrocampo è partito titolare l’anconetano Lombardi. L’Ancona, come detto, è passata in vantaggio al 32′ con Peli, ma il merito della rete è da dividere con Spagnoli che con un passaggio al bacio manda in porta il compagno. Questo gol basta ai dorici per conquistare i 3 punti, che seppur faticando riescono a mantenere l’1-0 fino al triplice fischio.

LA CRONACA

Parte forte l’Ancona, che controlla il possesso e prova a sbloccarla all’8′ con Energe: il tiro a giro del numero dieci biancorosso, arrivato dopo una sponda di Spagnoli, termina di poco alto. Il Pineto, invece, prova a offendere con due palle inattive ma senza creare seri pericoli dalle parti di Vitali. L’Ancona continua a fare la partita ma le conclusioni di Energe e Spagnoli non trovano la porta difesa da Tonti. Alla mezz’ora di gioco prova l’azione personale Volpicelli, che spara la botta dalla distanza. Vitali, attento, respinge in corner. Nella seconda frazione di gioco il Pineto spinge per trovare il pari, creando diverse occasioni, ma l’Ancona prova a punire la compagine abruzzese con alcuni contropiedi. Al 67′ Energe, da posizione favorevole, trova la risposta di Tonti. Il match vede diversi ribaltamenti di fronte ma nessuna occasione nitida.

ANCONA-PINETO 1-0

ANCONA (3-4-2-1): Vitali; Barnabà, Cella, Marenco; Peli (dal 90+2′ Clemente), Paolucci, Gatto (dal 70′ Nador), Martina (dal 90+2′ Gavioli); Energe (dal 70′ Mattioli), Cioffi (dal 54′ Basso); Spagnoli. All. Falanga

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo (dal 84′ Njambe); Della Quercia, Germinario (dal 70′ Baggi), Lombardi, Schirone (dal 62′ Pellegrino), Borsoi (dal 46′ Teraschi); Volpicelli (dal 62′ Chakir), Gambale. All. Amaolo

Reti: 32′ Peli

Note: ammoniti Germinario, Cioffi, Gatto, Schirone, Marenco, Teraschi, recupero 2′ e 4′, spettatori 3777 (di cui 46 ospiti)

