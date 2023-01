Ancona, Qr code alle fermate ATMA per orari bus

Le paline Atma cambiano veste e diventano sempre più smart grazie all’installazione di nuovi pannelli dotati di Qr Code, che consentono all’utenza di visualizzare tempestivamente le informazioni in tempo reale sugli orari e le linee in transito direttamente dal proprio smartphone. Il piano di digitalizzazione è già operativo nel capoluogo dorico, alle fermate delle linee 1/4, 2, 3 e 46 e verrà esteso a tutte le 4 mila paline di fermata delle linee Atma in provincia di Ancona.

“L’innovazione – afferma il presidente di Atma, Muzio Papaveri – si inserisce in un percorso di trasformazione digitale da tempo intrapreso dal consorzio, impegnato ad investire nell’impiego crescente delle nuove tecnologie e nella ricerca di soluzioni innovative per rendere sempre più funzionale ed efficiente il servizio erogato all’utenza”.

La lettura dei codici, diversi per ciascuna palina, permette di accedere in modo rapido e puntuale alle informazioni sui passaggi in tempo reale delle linee in transito in quello specifico momento in quella fermata, ma anche di consultare orari e percorsi di tutte le linee Atma.

L’accesso a tutte le informazioni è molto semplice. E’ sufficiente scaricare la app Atma, disponibile per Ios e Android, sul proprio smartphone, cliccare su Orari e Linee e scansionare il Qr Code Fermata (n°2) presente sulla palina. Chi non ha la app Atma installata può comunque ottenere informazioni aggiornate su tutti gli orari completi della intera rete Atma, inquadrando il Qr Code in basso a sinistra con la fotocamera del telefonino.

