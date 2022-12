Ancona-Recanatese, Colavitto sul derby: Rispetto per i nostri avversari

Vigilia di campionato. Oggi, allo Stadio Del Conero, arriva la Recanatese (fischio di inizio ore 17:30). Un match che di fatto, conclude il girone di andata.

“Sono certo che una matricola come la Recanatese arrivi in campo al Del Conero con l’adrenalina a mille – ha detto durante la conferenza stampa Colavitto -. Agli addetti ai lavori non sfugge come questo incontro per noi sia ad alto coefficiente di difficoltà. Abbiamo massimo rispetto per i nostri avversari. Non cambieremo assetto, ho avuto conferme sempre più confortanti con l’attuale modulo. Abbiamo sempre interpretato bene le partite, i risultati negativi sono figli di varie situazioni particolari. Gli aspetti negativi di Rimini sono racchiusi solo in quei due calci d’angolo. Abbiamo analizzato a fondo questo aspetto. Questi sono i dati: 20 gol subiti di cui 11 su palla inattiva. Tre su calci di rigore e 8 da calcio d’angolo, 3 diretti e 5 in movimento. Su di un totale di 87 calci d’angolo subiti abbiamo preso 8 gol. Numeri negativi. Però abbiamo una marea di numeri positivi che riguardano falli laterali, punizioni laterali o frontali da dove non abbiamo mai subito. Comunque abbiamo posto un focus specifico su queste situazioni in allenamento”. L’anno scorso 31 punti a fine andata. “Eviterei confronti, nel passato campionato abbiamo compiuto un’impresa fuori dal normale. Quest’anno il livello delle nostre prestazioni è stato sempre all’altezza”. Un pensiero per Sinisa Mihajlovic. “Sono molto, molto triste. Perdiamo un collega e un uomo di valore”.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Primo incrocio nel calcio professionistico ad Ancona. Ancona formazione regina del girone B per espulsioni in favore: 7 ricevute in 18 turni. Dorici scatenati nei primi 15’ della ripresa: 6 le reti dal 46’ al 60’ inclusi recuperi. Ancona attacco-record del girone B: 27 reti segnate in 18 giornate, come Gubbio e Rimini. Recanatese formazione fair-play con sole 37 ammonizioni subite in 18 turni.