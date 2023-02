Ancona-Reggiana 2-1, Colavitto: Prestazione importante

Non era semplice per l’Ancona superare la Reggiana. Tante erano le insidie per i dorici che alla fine sono riusciti a spuntarla: “Abbiamo avuto un inizio della gara veramente importante – ha detto mister Colavitto -. Prima del gol della Reggiana avremmo potuto segnare noi, abbiamo costruito azioni importanti. Invece è arrivato lo 0-1 su una palla inattiva. Comunque non ci siamo disuniti e siamo riusciti a pareggiare quasi subito”. Colavitto si è soffermato pure su alcuni particolari. “C’è stata sofferenza nell’ultimo quarto d’ora e per questo mi sono anche arrabbiato. Sarà questo l’aspetto della partita sul quale metteremo il nostro focus in settimana. Qualche palla andava gestita meglio, potevamo pagarla cara. Le grandi parate di Perucchini nel finale sono nate da prime palle in riconquista. Abbiamo rimesso in gioco di palloni che erano morti. Se la Reggiana avesse pareggiato in quelle situazioni avremmo potuto solo applaudire gli avversari. In questo dobbiamo migliorare. E’ stata la vittoria del gruppo, con i ragazzi sono abituato a fare delle scommesse, avevo detto loro che se avessimo vinto gli avrei lasciato anche il martedì libero. Nello spogliatoio dopo la partita loro stessi invece mi hanno chiesto di allenarsi ugualmente”. L’Ancona riprenderà a lavorare martedì pomeriggio al Paolinelli per preparare la trasferta di Fermo.

Loading...