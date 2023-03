Ancona-San Donato 3-0, tris dorico e ritorno alla vittoria

Vince, convince e diverte l’Ancona che torna a brindare tra le mura amiche dopo oltre un mese dall’ultima volta (Ancona-Reggiana 2-1 del 4 febbraio).

Nel 3-0 rifilato al San Donato Tavarnelle spiccano le reti degli attaccanti Di Massimo, Melchiorri e Petrella. Primo tempo divertente, ritmo godibile e tante occasioni. Spartito che non cambia nella ripresa anche quando, mister Colavitto, getta in campo forze fresche. I dorici rischiano poco, tuttavia Perucchini non rimane inoperoso. Bella la sua parata dopo il tiro ravvicinato di Noccioli. Domani, domenica 12 marzo, i biancorossi si ritroveranno al Del Conero per iniziare a preparare il match di Imola (si gioca martedì alle 18).

ANCONA-SAN DONATO TAVARNELLE 3-0

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico (22’st De Santis), Camigliano (33st Fantoni), Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Petrella (1’st Lombardi), Melchiorri (13’st Mattioli), Di Massimo (13’st Spagnoli) All. Colavitto

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Biagini; Carcani, Siniega, Gorelli, E. Rossi (29’st E. Rossi); Regoli, Bovolon (29’st Viviani), A. Rossi (1’st Sepe); Galligani (13’st Borghi), Gerardini; Marzierli (13’st Noccioli) All. Buzzegoli (Ghizzani)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Reti: 5’ Di Massimo (rig.), 18’ Petrella, 1’st Melchiorri

Note: ammoniti Perucchini, Sepe, angoli 6-5, recuperi 2’+4’, spettatori 2000 (1130 abbonati) per un incasso di 13.598,59 euro. Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per il naufragio di Cutro