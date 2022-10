Ancona Team Volley: dalle bimbe alle giovanissime della serie D in campo per crescere insieme

ANCONA – Una realtà sportiva punto di riferimento per la pallavolo femminile di Ancona e provincia, impegnata nella crescita personale e tecnica delle giovani atlete. Con circa 100 iscritte, dalle bimbe del minivolley alle giovanissime della prima squadra in campo nel campionato di serie D, la stagione dell’Ancona Team Volley, partita a pieno regime, è stata presentata al PalaPrometeo alla presenza di autorità, sponsor, atlete e famiglie. Un’occasione per fare il punto sul progetto che ha come principale obiettivo l’avvicinamento delle ragazze al mondo del volley, valorizzando al contempo il settore giovanile in rosa come fucina di giovani talenti del territorio.

“Ci preme far crescere in casa le giovani atlete – ha commentato il presidente Antonello Del Mastro – creando per loro un percorso di eccellenza che non le costringa a cercare fuori città o regione quei miglioramenti che possono ottenere grazie al lavoro del nostro staff. Riguardo la squadra di serie D puntiamo a mantenere la categoria, cercando di toglierci anche qualche bella soddisfazione. Ma la vera sfida resta quella di promuovere la cultura e i valori dello sport, il senso di appartenenza e lo spirito di gruppo. Le vittorie sono eventualmente la conseguenza del lavoro svolto e non la priorità. Se arrivano siamo tutti felici, ma è molto più importante che le ragazze frequentino un ambiente sano e stimolante, basato sui principi della correttezza e del rispetto”.

Dall’assessore allo Sport del Comune di Ancona, Andrea Guidotti “un grande in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni e divertimento”. “Siamo di fronte a un’eccellenza del territorio – ha aggiunto – che tanto sta facendo per i nostri giovani”.

Presente all’evento anche Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo, società main sponsor dell’Under 16: “Anche quest’anno – ha affermato Gnocchini – torniamo con orgoglio a fianco dell’Ancona Team Volley, con cui condividiamo l’amore per lo sport e l’attenzione verso i giovani. Da sempre siamo vicini ai valori sociali e sportivi delle Marche, accompagnando nel loro percorso quelle realtà che si distinguono sia per lo sviluppo delle qualità sportive che per la cura dei ragazzi nella loro formazione personale”.

L’avvio di stagione dell’Ancona Team Volley, presentato dal giornalista Andrea Carloni, anche presidente Ussi, è stato salutato tra gli altri da Enrico Picchio, delegato provinciale del Coni, e da Andrea Pietroni e Francesco Leoni, rispettivamente ai vertici dei comitati regionale e provinciale Fivap.

Una grande festa dello sport, frutto dell’impegno di tutti coloro che continuano a dedicare il loro tempo libero alla passione per il volley. Seguite dallo staff tecnico composto da Mauro Talleri (direttore tecnico), Davide Persico, Fabiola Barbini, Giulia Bugari, Vanessa Mastri, Raffaella Bolletta e Massimo Canonico (allenatori), le ragazze hanno già iniziato gli allenamenti e a disputare le partite.