Ancona, Tipicità in blu: al via il fine settimana del Festival

Acona – Tipicità in blu chiude le giornate della blue economy ed entra nel vivo del Festival. Sabato e domenica un ricchissimo programma per vivere intensamente Ancona ed il suo mare con degustazioni gourmet, crociere, regate, mostre ed incontri con la scienza divertente.

A Marina Dorica, alle 13.30 di sabato al via la Sailing Chef, la regata gastronomica che vede ben 15 imbarcazioni contendersi l’ambito trofeo e che ha riscosso l’interesse della trasmissione Linea Blu. Il programma di RAI 1 condotto da Donatella Bianchi con la partecipazione di Fabio Gallo, farà tappa anche a Portonovo per i moscioli e nelle campagne anconetane per i prodotti a Km. 0 di Coldiretti. Presidente di giuria della Sailing Chef è Stefano Vegliani, voce e volto Mediaset delle epiche gesta di Luna Rossa.

Dalle ore 17.00 sabato e domenica la Mole Vanvitelliana accoglie il village di Tipicità in Blu, con un percorso tra i sapori e la cultura di territorio, tra mare e terra. Lo Chic Nic in Blu gestito da MicaMole propone tante specialità marinare in proposte gourmet. Il Conero nel Calice è la rassegna dei vini e delle cantine che operano nell’area del Conero proposta da Marchigianamente. Cibi di Terra, sapienza artigiana è la degustazione a cura di Coop Alleanza 3.0 insieme ai produttori di specialità locali. Immancabile l’appuntamento con sua maestà: Stoccafisso alla Mole è la degustazione a cura dello storico ristorante Da Gino per l’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana.

Eventi speciali in sala boxe sabato 17.00 con la presentazione del libro “Il Conero in pillole” a cura di Andrea Bevilacqua e alle 18.30 con Simona Rossi che propone ai più piccoli l’appuntamento “Colora la Mole in blu”. Degustazioni narrate, su prenotazione, in collaborazione con l’Accademia di Tipicità e l’associazione cuochi della provincia di Ancona nella tensostruttura allestita nel Canalone della Mole. Alle 17.45 ai fornelli, Giancarlo Filonzi del ristorante La Botte e le cantine Strologo e Moroder, mentre alle 19.15 è in scena Enrico Giacchetti dello storico ristorante di Portonovo con i vini de La Calcinara.

La domenica alle 17.00 in sala boxe l’evento “Blueat: alien is good, alien is food” dove si potrà assaggiare anche il granchio blu. “Non chiamatele cozze” è invece il provocatorio titolo del talk che alle 17.45 valorizza il mosciolo di Portonovo, tra biodiversità e piccola pesca. Alle 18.30 appuntamento con la scienza del mare nell’appuntamento “Blue Way, orizzonte futuro” con il direttore del CNR IRBIM, Gian Marco Luna. Degustazioni narrate alle 17.45 con Walter Borsini dell’Hotel Fortino Napoleonico ed i vini de la Fattoria Lucesole. Alle 19.15 incontro goloso con Leonardo Castaldi da Wine Not Bistrot insieme a Michele Bernetti con i vini Umani Ronchi.

Tipicità in Blu coincide anche con l’ultimo week end di apertura della mostra “Frida Kahlo, una vita per immagini”. Visitabili nel fine settimana anche la Collezione Design e la mostra “La Cultura della plastica – Arte, design, ambiente” a cura del Museo Tattile Statale Omero.

Al Mandracchio salpano le minicrociere alla Baia di Portonovo, una traversata esperienziale con degustazioni a bordo. In città saranno attivi fino al 5 giugno i circuiti Menù in Blu ed Aperiblu per gustare l’Adriatico nelle varianti proposte dai locali di Ancona.

Tipicità in Blu è organizzata dal Comune di Ancona e Fondo Mole in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche ed un pool di associazioni ed imprese del territorio, project partner il Banco Marchigiano. Info, programma e prenotazioni www.tipicitainblu.it

Programma

21 e 22 maggio

Circuiti di accoglienza “Menù in Blu” ed “Aperiblu”, nei locali della città aderenti all’iniziativa

(fino al 5 giugno)

Mini Crociera alla Baia di Portonovo

Traversata esperienziale, con degustazione a bordo! Partenza dal Mandracchio, info e prenotazioni 335.6109374)

17:00 – 23:00, Mole Vanvitelliana

Chic Nic in Blu – Degustazioni di specialità marinare in proposte gourmet

Il Conero nel Calice – Rassegna dei vini prodotti nell’area del Conero

Cibi di terra, sapienza artigiana – le specialità locali dai produttori di Coop Alleanza 3.0

Stoccafisso alla Mole – Degustazione a cura dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana

21 maggio

13:30 Sailing Chef. Regata enogastronomica a Marina Dorica. Con Stefano Vegliani

17:00 Conero in Pillole: Un viaggio tra Cucina e Storia. A cura di Andrea Bevilacqua, Giaconi Editore. Sala Boxe, Mole Vanvitelliana

17:45 Tra mare e vigna. Degustazione narrata, con Giancarlo Filonzi, La Botte di Ancona. Vini di Strologo Silvano e Cantine Moroder. Canalone, Mole Vanvitelliana.

18:30 “Blue Way – guardare l’orizzonte”. Colora la Mole in blu, con Simona Rossi-Libreria Fogola. Sala Boxe, Mole Vanvitelliana.

19:15 Tra mare e vigna. Degustazione narrata, con Enrico Giacchetti, ristorante Giacchetti ed i vini de La Calcinara. Canalone, Mole Vanvitelliana.

22 maggio

17:00 Blueat: Alien is good, Alien is food. A cura di Blueat. Sala Boxe, Mole Vanvitelliana.

17:45 Tra mare e vigna. Degustazione narrata, con Walter Borsini, Hotel Fortino Napoleonico ed i vini della Fattoria Lucesole. Canalone, Mole Vanvitelliana.

17:45 Non chiamatele cozze – Blue Way con Roberto Rubegni, tra biodiversità e piccola pesca. Sala Boxe, Mole Vanvitelliana.

18:30 “Blue Way – guardare l’orizzonte”. Con Gian Marco Luna, direttore CNR IRBIM. Sala Boxe, Mole Vanvitelliana.

19:15 Tra mare e vigna. Degustazione narrata, con Leonardo Castaldi, Wine Not Bistrot e Michele Bernetti, Umani Ronchi. Canalone, Mole Vanvitelliana.

Mostre alla Mole Vanvitelliana:

– Frida Kahlo. Una vita per immagini (10.00-19.00, Sala Vanvitelli)

– La cultura della plastica – Arte, design, ambiente. Museo Tattile Statale Omero (sabato: 16:00 – 19:00; domenica: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00)

Novità:

– Collezione Design. Museo Tattile Statale Omero (sabato: 16:00 – 19:00; domenica: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00)

LA SQUADRA

ORGANIZZAZIONE

Comune di Ancona; Fondo Mole Vanvitelliana; Camera di Commercio delle Marche

N. 14 PARTNER

Banco Marchigiano (project partner). A.C & E.Consulting; ANEK Lines; Conerobus service; Coop Alleanza 3.0; Gruppo Domina-Via Vai; Di Battista; Fintel group; Garbage Group; Med Store; Moschini Farmaceutici; My Cicero; M&P Mobilità e Parcheggi; Pigini Group.

N. 16 ENTITÀ ED ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO ATTIVAMENTE

Accademia dello Stoccafisso dell’anconitana; Associazione Cuochi della provincia di Ancona-UCM; Coldiretti Marche; Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino; Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme-MicaMole; Cooperativa Pescatori di Portonovo; CNA Ancona; CNR-IRBIM; Confcommercio Marche; Flag Marche Centro; La Mole; Legacoop Agroalimentare; Libreria Fogola-Simona Rossi; Marchigianamente; Marina Dorica; Polo Tecnologico Alto Adriatico.

PROGETTO E COORDINAMENTO

Imagina s.a.s.