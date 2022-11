Ancona-Torres 1-1, pari di rigore al Del Conero contro i sardi

Impatta tra le mura amiche l’Ancona che non va oltre l’1-1 con la Torres.

Nel primo tempo la formazione di Gianluca Colavitto fallisce tre occasioni con D’Eramo, Prezioso e Moretti e paga dazio ad un contropiede finalizzato da Scappini. Nella ripresa, è decisivo l’ingresso in campo di Spagnoli (che realizza su rigore il nono gol stagionale), arriva il pareggio da penalty ben conquistato da Lombardi. Martedì la squadra scenderà in campo alle 17:30 a Carrara.

ANCONA 1

TORRES 1

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; D’Eramo, Gatto (42’ st Pecci), Prezioso; Moretti, Mattioli (18’ st Spagnoli), Di Massimo (18’ st Lombardi). A disp. Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Berardi, Brogni, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto.

TORRES (4-4-2): Salvato; Lombardo (28’ st Heinz), Dametto, Antonelli, Pinna R. (14’ st Ferrante); Suciu (28’ st Bonavolontà), Gianola, Masala, Girgi; Diakite, Scappini (36’ st Sorgente). A disp. Carboni, Liviero, Pinna S., Luppi, Tesio, Teyou, Campagna. All. Greco

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Reti: 30’ Scappini, 23’ st Spagnoli (rig.),

Note – Ammoniti: Colavitto, Ferrante, Prezioso, Mondonico, Gianola, Pinna R.; spettatori: 2676 di cui 31 ospiti, per un incasso di euro 15046; recuperi: 2’ + 5’.