Ancona, ufficiale il ritorno all’antica denominazione del club dorico

L’Ancona Matelica diventa U.S. Ancona, si torna all’antico dunque, con grande soddisfazione per i vertici societari e per i tifosi anconetani, un po’ meno forse per quelli matelicesi, che negli scorsi anni avevano visto crescere e diventare realtà, il sogno del calcio professionistico all’ombra del loro piccolo campanile. Una transizione di denominazione che era stata già annunciata in passato e che oggi è stata ufficializzata dalla Figc attraverso una pec ufficiale inviata alla sede della società dorica. Ancona in Serie C dunque, con il Matelica che porterà il proprio nome in giro per i campi della regione, attraverso la formazione di Promozione, guidata dalla Presidentessa, Sabrina Orlandi, che lo scorso hanno ha festeggiato il salto di categoria.

Loading...