Ancona, Unicef per la pace arriva al Passetto

L’assessore Stefano Foresi interverrà domani in rappresentanza del Comune a Peace on the road, la cerimonia per la Pace organizzata dal Comitato Provinciale Unicef di Ancona in collaborazione con altri Comitati locali di Italia che prevede un particolare scambio di Pigotte portatrici di messaggi di speranza.

L’iniziativa, realizzata dal vespista Mauro Tresoldi, si concretizza con un viaggio attraverso l’Italia, intrapreso dallo stesso Tresoldi a bordo della sua Chicca, una Vespa px 125 del 1985, per raccogliere messaggi di pace e di solidarietà, rivolti in particolare ai bambini ucraini, e a supporto dei programmi UNICEF, per aiuti umanitari e di protezione all’infanzia. Anche un’altra vespista, Giuseppina Serra, ha deciso di accompagnare Mauro e la Pigotta in questo particolare tour.

Il viaggio ha avuto inizio a Lodi il 18 luglio e raggiungerà Ancona giovedì 4 agosto. La cerimonia è in programma alle 18 ai piedi del Monumento ai Caduti del Passetto.

A bordo della sua Vespa Mauro trasporta una Pigotta, la bambola di pezza simbolo dell’UNICEF per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia che, per l’occasione, porta un messaggio di pace legato al braccio con un nastrino. Diverse le Pigotte che si alterneranno: ad ogni tappa ne scenderà una e ne salirà un’altra, messaggera di pace. Mauro sarà custode di tutti i messaggi di pace e di solidarietà che provengono dai Comitati UNICEF rappresentati dalle rispettive Pigotte.

Il Comitato Provinciale di Ancona con un gruppo di volontari e la presidente Paola Guidi scambierà la Pigotta di Pescara con quella di Ancona, che dovrà poi raggiungere Bologna. Sarà presente anche la presidente Regionale Mirella Mazzarini per portare il saluto dell’UNICEF delle Marche. Interverrà inoltre una delegazione del Vespa Club Ancona con l’ex presidente Bruno Amichetti.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina l’UNICEF ha aumentato il personale sul campo e ha avviato programmi per sanità, nutrizione, acqua e igiene, protezione dell’infanzia, istruzione e protezione sociale, con l’invio di aiuti umanitari d’emergenza e di sostegno a sfollati e famiglie vulnerabili attraverso partenariati strategici e servizi integrati sul territorio e nei paesi limitrofi. In Italia l’UNICEF sostiene il programma di assistenza ai rifugiati, anche per l’istruzione di emergenza a livello regionale e locale e le politiche e gli standard di accoglienza, soprattutto dei minori non accompagnati. A sostegno di tutto questo Mauro Tresoldi ha anche coinvolto i Vespa Club locali per una raccolta fondi a favore delle iniziative dell’UNICEF di sostegno ai bimbi ucraini.