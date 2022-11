Ancona | Venerdì 11 novembre scuole aperte, alcune chiusure

Ancona – In seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati, ad Ancona le scuole di ogni ordine e grado domani saranno regolarmente aperte.

Fanno eccezione 24 scuole (su 80 complessive), che resteranno chiuse domani, venerdì 11, e sabato 12 per portare a termine piccoli interventi di messa in sicurezza e ulteriori verifiche.

Parliamo del Nido Babylandia (Via della Ferrovia), Nido Agrodolce (Via Redi), Nido Papaveri e Papere, Scuola Leopardi- De Amicis- Antognini (Via Veneto); Pascoli (Via Cadore), Scuola Infanzia L’Acquario di Via della Ferrovia, Scuola Infanzia Casa dei Bambini (Via Podgora), Scuola Media Via del Conero, Scuola Infanzia Verne (Via Tiziano), Scuola Infanzia 25 Aprile, Scuola Primaria Da Vinci (Via Marconi), Scuola secondaria primo grado Podesti, Infanzia Fantasia (Via Fermo), Scuola Infanzia Sabin (Via Camerano), Scuola Primaria Domenico Savio di Via Torresi, Scuola Primaria Maggini (Via Benedetto Croce), Scuola Secondaria primo grado Marconi (Via Verga), scuola Infanzia Tombari (Via Artigianato), Scuola secondaria primo grado Pinocchio (Via della Madonnetta), Scuola Secondaria Buonarroti (Via Lanzi), Scuola Dante Alighieri, Scuola Secondaria Primo Grado Fermi (Via Metauro), Scuola secondaria primo grado Volta (Viale Da Vinci).

Inoltre saranno regolarmente aperti tutti gli impianti sportivi.

Riaperti già gli edifici che ospitano beni e servizi culturali: la Mole la Pinacoreca, la Biblioteca, il Museo Tattile Omero e inoltre i Teatri della città gestiti da Marche Teatro.

Musei, mostre e spettacoli sono pertanto di nuovo fruibili dopo i controlli effettuati.