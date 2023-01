Ancona-Vis Pesaro 1-1, finisce in parità il derby marchigiano

Pareggio che accontenta molto di più la Vis Pesaro che l’Ancona per quanto fatto vedere nel rettangolo di gioco e che muove la classifica di entrambi.

Dorici avanti, nel giorno del debutto, con un rigore di Melchiorri al ventunesimo. Nella ripresa, dal colpo di testa di Ghazoini sull’unico tiro in porta vissino della gara, il punto del pareggio. Per i dorici, dopo una partita sontuosa, il rimpianto di non aver capitalizzato un numero innumerevole di occasioni. La squadra già domani mattina, domenica 29 gennaio, si ritroverà alle 11 al Paolinelli per preparare la sfida di martedì a Monetvarchi.

ANCONA-VIS PESARO 1-1

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni; Simonetti, Gatto (31’st Mattioli), Prezioso (13’st Paolucci); Petrella (31’st Di Massimo), Melchiorri, Moretti All. Colavitto

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni (1’st Gavazzi), Tonucci, Bakayoko; Ghazoini, Coppola, Di Paola (43’st Venerandi), Aucelli (23’st Astrologo), Borsoi (36’st St Clair); Gerardi (36’st Mamadou), Pucciarelli All. Renzoni (Brevi squalificato)

Arbitro: Longo di Cuneo

Reti: 21’ Melchiorri (rig.), 22’st Ghazoini

Note: ammoniti Rossoni, Coppola, Mezzoni, Gerardi, Prezioso, Tonucci, Gatto, Di Paola, Moretti, Di Massimo, St Clair, recupero 2’+6’, angoli 6-0, spettatori 3105 per un incasso di 24573,59 euro