Ancona-Vis Pesaro, Colavitto: Sfida diversa rispetto all’andata

Gianluca Colavitto, allenatore dell’Ancona, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di oggi contro la Vis Pesaro.

Queste le sue parole:

Sulla Vis

“I nostri avversari avranno avuto più tempo per allenarsi, ma è una partita come tutte le altre. E’ una squadra diversa rispetto alla gara di andata, più solida. Annoverano diversi giocatori che hanno esperienza in Serie A. La Vis è una formazione di cartello del girone B”.

Su Melchiorri

“Sono contento , come avevo accennato in altre situazioni dovevamo mettere mano alla rosa. Ci sono stati infortuni importanti, mi fa piacere allenare prima l’uomo e poi il calciatore . Metterà in campo le sue doti, quelle umane in primis . Non sono uno a cui piace mettere mano sulla squadra a gennaio: C’è stata questa possibilità e l’abbiamo valutata con il club. E’ una figura che farà piacere anche al gruppo che alleno”.

Mese ricco di partite

“Abbiamo una rosa di qualità , tutti troveranno spazio, faremo rotazioni. Ho ragazzi che si impegnano tanto , ci sarà spazio. Modulo? Possiamo giocare in tutti i modi, è un aspetto positivo. Determinante è l’atteggiamento, lo stesso che abbiamo visto a Gubbio. Entusiasmo, fame e coraggio, questi sono gli ingredienti che servono per vincere”.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Ad Ancona derby marchigiano numero 13 nel professionismo: bilancio di 8 successi dorici (ultimo 3-1 nella serie C 2021/22), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C-1 1987/88) ed 1 vittoria ospite (1-0 nella serie C 1969/70). Ancona record per espulsioni in favore: 7 in 23 turni, come Cesena, Fermana, Reggiana e Torres. L’Ancona ha segnato 14 gol su 35 totali a cavallo dell’intervallo: 8 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (come Entella, Gubbio e Reggiana), 6 dal 46’ al 60’ (come Carrarese ed Entella). Secondo attacco record (36 reti segnate, meglio a 37 solo la Reggiana) contro il secondo più anemico (14 reti realizzate, peggio a 10 l’Imolese). Vis Pesaro formazione del girone B che manda in rete meno giocatori, 5, come l’Imolese e che subisce più reti da subentranti avversari, 8 in 23 turni. Vis Pesaro squadra del girone B che subisce più ammonizioni; 79 in 23 giornate