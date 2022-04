Ancona: week-end di Pasqua con visite guidate

Proseguono le visite guidate in città organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune di Ancona. Oggi alle 17 è stata la volta della “via Maestra”, via Pizzecolli, e in particolare dei palazzi storici che si affacciano sulla strada, cioè Palazzo Bosdari, che è sede della Pinacoteca, Palazzo Ferretti e Palazzo degli Anziani. Ad avventurarsi tra i monumenti e la storia della città sono stati tre gruppi da 40 persone ciascuno, condotti da guide turistiche professionali.

E’ attesa inoltre per domani la seconda nave da crociera, MSC Fantasia, con a bordo circa 1.100 turisti. Si ricorda che per l’accoglienza sono organizzati bus navetta in collaborazione con la Regione Marche e l’Autorità Portuale per il trasporto in centro città, dove i passeggeri sono accolti dal personale del punto informativo IAT – Ancona Tourism, che fornisce tutte le informazioni turistiche necessarie e mette a disposizione un kit di materiale informativo: shopper, mappe e city guide.