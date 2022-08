AnconAmbiente, Ferragosto:piccole variazioni del servizio

Ancona – AnconAmbiente comunica che in occasione della prossima festività di Ferragosto vi saranno alcune piccole variazioni dei servizi.

Raccolta rifiuti e spazzamento

Su tutti i comuni gestiti dall’azienda, nella giornata del 15 agosto 2022 il Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento sarà effettuato nella modalità prevista per le giornate festive con annesse tutte le attività di mantenimento del decoro urbano. Solamente nelle frazioni di Ancona: Montacuto, Varano, Poggio, Massignano, Montesicuro, Aspio, Candia e Via del Castellaro i rifiuti saranno raccolti la mattina del 15 anziché il pomeriggio, si raccomanda l’utenza, quindi ad esporre i contenitori la sera del 14 agosto 2022.

CentrAmbiente

Solamente nella giornata del 15 agosto 2022 tutti i CentrAmbiente di Ancona (Via del Commercio 27 e Via Sanzio Blasi – Posatora) rimarranno chiusi. Sempre nella stessa data rimarranno chiusi i CentrAmbiente di Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti e Cerreto d’Esi e tutti gli “Sportelli al Pubblico”.

