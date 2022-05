AnconAmbiente: prenotazione non più necessaria per accedere al CentrAmbiente di Fabriano

Fabriano – Essendo terminato lo stato di emergenza connesso al Covid – 19, torna liberamente fruibile a partire da lunedì 23 maggio 2022, senza obbligo di prenotazione telefonica, il CentrAmbiente di Fabriano di Via Vittorio Bachelet 15.

Gli orati ed i giorni in cui sarà aperto il CentrAmbiente sono i seguenti: lunedì ore 08:00 – 12:00, martedì ore 14:30 – 17:30, giovedì ore 14:30 – 17:30 e sabato ore 08:00 – 12:00.

Per tutti i cittadini che volessero inviare segnalazioni e richiedere servizi sono attivi i numeri 800 680 800 da rete fissa e 071 2383802 da rete mobile, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:45 alle 12:45. E’ possibile anche scrivere ai seguiti indirizzi mail: [email protected] e [email protected] oppure consultando il sito www.anconambiente.it e scaricando la App Junker.

